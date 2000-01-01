ЕС не должен плясать под дудку США, а торговать с Ираном
Страны ЕС в обязательном порядке должны противостоять американской Администрации Президента в вопросе ядерной сделки с Ираном, более того, ЕС не долень действовать как вассал США.
Председатель французского Министерства финансов Брюно Ле Мэр считает, что Европа не должна признавать, что американская сторона – "экономический полицейский в мире".
По его словам, есть два варианта: или Франция хочет быть вассалом, который подчиняется решениям, которые принял Вашингтон, цепляясь за американские штаны, или же Франция скажет, что у нее есть собственные экономинтересы, и власти думают, что будут продолжать торговать с Ираном, пишет The Associated Press.
Брюно Ле Мэр выступил за создание европейского органа, у которого будут аналогичные полномочия, что и у американского Минюста в вопросах наказаний иностранных компаний за их торговую практику.
Министр финансов акцентировал, что Франция стоит на том, чтобы ее компании не подпадали под санкции, но заверил, что не имеет никаких иллюзий относительно американского ответа.