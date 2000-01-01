СМИ: Россия предупреждала Иран о последствиях атаки в Сирии
По итогам встречи премьер-министра Израиля с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Нетаниягу предоставил доказательства того, что Иран готовит военные базы в Сирии к атаке на Израильские позиции, после чего заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил Тегеран о последствиях нападения, а именно - вероятность полностью разрушить ядерное соглашение.
По данным издания, после этого глава Ирана Хасан Рухани обвинил иранских революционеров в попытке сорвать договоренности.
"Рухани обвинил гвардейцев в намеренной попытке помешать ядерной сделке", - приводят издание вырезку из протокола встречи Ирана с оставшимися членами ядерного договора, а именно Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем.
В ночь на 10 мая Иран выпустил по Израилю 20 ракет и, получив позднее ответную реакцию, отхрестился от атаки.