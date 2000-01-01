11.05 13:52 MIGnews.com

Тель-Авив будет уничтожен в случае глупых действий Израиля

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Высокопоставленный иранский священнослужитель Ахмад Хатами пригрозил, что в случае "глупых действий" Израиля Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.Об этом он заявил во время пятничной молитвы в Тегеранском университете."Мы расширим свой ракетный потенциал, несмотря на давление Запада для того, чтобы Израиль понял, что в случае глупых действий, Тель-Авив и Хайфа будут полностью уничтожены", - отметил аятолла Хатами.Хатами также заявил, что европейцам нельзя доверять, после того, как президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран не откажется от ядерной сделки, несмотря на решение Штатов покинуть соглашение, подписанное в 2015 году."Врагам Ирана нельзя доверять", - подчеркнул аятолла.Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения 8 мая. Позже американский лидер подписал указ об обратном введении санкций против Ирана.Санкционный перечень пополнился шестью представителями Корпуса стражей Исламской революции, а также тройкой компаний, которые имеют отношение к данной военной организации.Евросоюз заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.