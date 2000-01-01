11.05 13:34 MIGnews.com

Либерман – Сирии: вышвырните иранцев из страны

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил Сирию о том, что если режим Асада не выдворит иранские войска из страны, то сирийское государство столкнется с новыми "проблемами и разрушениями".Об это глава оборонного ведомства заявил в ходе своего визита на Голаны. В пятницу, 11 мая, Либерман посоветовал Асаду "изгнать" боевиков КСИР из Сирии."Прогоните иранцев, выгоните Касема Сулеймани и силы КСИР, они вам не помогут, они будут только мешать. Их присутствие вызовет только проблемы и ущерб.Избавившись от иранцев, вы действительно получите возможность начать другую жизнь", - заявил министр обороны Израиля.Журналист задал вопрос о том, будет ли атака Израиля в дальнейшем сдерживать агрессию Ирана, на что Либерман заявил, что еще слишком рано "праздновать"."Я предлагаю обойтись без особого энтузиазма, держаться в стороне от такого греха, как высокомерие, здесь нет места для высокомерия", - резюмировал Либерман.