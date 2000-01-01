Либерман – Сирии: вышвырните иранцев из страны

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил Сирию о том, что если режим Асада не выдворит иранские войска из страны, то сирийское государство столкнется с новыми "проблемами и разрушениями".
Об это глава оборонного ведомства заявил в ходе своего визита на Голаны. В пятницу, 11 мая, Либерман посоветовал Асаду "изгнать" боевиков КСИР из Сирии.
"Прогоните иранцев, выгоните Касема Сулеймани и силы КСИР, они вам не помогут, они будут только мешать. Их присутствие вызовет только проблемы и ущерб.
Избавившись от иранцев, вы действительно получите возможность начать другую жизнь", - заявил министр обороны Израиля.
Журналист задал вопрос о том, будет ли атака Израиля в дальнейшем сдерживать агрессию Ирана, на что Либерман заявил, что еще слишком рано "праздновать".
"Я предлагаю обойтись без особого энтузиазма, держаться в стороне от такого греха, как высокомерие, здесь нет места для высокомерия", - резюмировал Либерман.