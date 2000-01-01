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Иран: Израиль поддерживает террористов в Сирии11.05 12:37   MIGnews.com

Иран: Израиль поддерживает террористов в Сирии

Атака Израиля по иранским военным объектам в Сирии была попыткой Еврейского Государства поддержать "террористов", которые подрывают режим президента Башара Асада. Об этом заявил официальный представитель иранского ведомства Бахрам Касеми.

"Сионистский режим не в состоянии поддерживать мир и стабильность в регионе, который видит свою собственную безопасность в том, чтобы сделать регион еще более нестабильным", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что целью израильских атак является поддержка повстанческих групп, которые пытаются уничтожить сирийский режим. Касеми назвал повстанцев "марионетками" США, Израиля и их союзников.
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