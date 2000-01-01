11.05 10:35 MIGnews.com

Иран осуждает атаку Израиля в Сирии

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Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило нападение Израиля на иранские военные объекты в Сирии. В ведомстве действия Израиля назвали "грубым нарушением суверенитета страны".Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA в пятницу, 11 мая.Отметим, что это первая официальная реакция Тегерана на эскалацию в регионе.По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, нападение Израиля является "сфабрикованным и необоснованным". Он добавил, что Сирия имеет право на защиту от "агрессоров"."Неоднократные удары сионистского режима по территории Сирии и грубое нарушение суверенитета страны, в особенности в последние дни, были актом агрессии", - заявил иранский чиновник.