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Фото из архива 11.05 10:30   MIGnews.com

Армия РФ: мы не поставляли Сирии установки С-300

Советник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин опроверг заявление посла САР о поставках Россией зенитных ракетных установок С-300 в Сирию.

"Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идет", - передали слова Кожина на ТАСС.

Советник отметил, что у сирийской армии иммется все необходимое.

Ранее посол Сирии в России заявил, что зенитные установки С-300 уже месяц функционируют на территории арабской республики. Позже Путин предложил поставлять их в САР "исключительно в мерах обеспечения безопасности". В ответ на развивающиеся события, Израиль предупредил о уничтожении установок в случае их поставок в Сирию в связи с создаваемой угрозой безопасности Еврейскому государству.
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