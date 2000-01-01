Армия РФ: мы не поставляли Сирии установки С-300

Советник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин опроверг заявление посла САР о поставках Россией зенитных ракетных установок С-300 в Сирию.
"Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идет", - передали слова Кожина на ТАСС.
Советник отметил, что у сирийской армии иммется все необходимое.
Ранее посол Сирии в России заявил, что зенитные установки С-300 уже месяц функционируют на территории арабской республики. Позже Путин предложил поставлять их в САР "исключительно в мерах обеспечения безопасности". В ответ на развивающиеся события, Израиль предупредил о уничтожении установок в случае их поставок в Сирию в связи с создаваемой угрозой безопасности Еврейскому государству.