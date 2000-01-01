11.05 09:59 MIGnews.com

"Премьер-министр Айелет Шакед? Все возможно"

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Министр юстиции Израиля Айелет Шакед не исключает возможности того, что в будущем она может занять кресло главы правительства. На вопрос о такой перспективе, заданный в ходе интервью изданию “Адвокат”, она ответила:"Я даже и не знаю... Знаете, жизнь порой готовит очень удивительные сюрпризы. Никто – даже я сама – и подумать не могло, что в 40 лет стану министром юстиции Государства Израиль, поэтому я считаю все возможным ... При этом если вы спросите, хочу ли я отслужить еще один срок на должности министра юстиции, тогда мой ответ - да, конечно. Я была бы счастлива", - добавила она изданию Ассоциации Адвокатов Израиля.Кроме того, ее спросили об отношении к критике, которая звучала вначале ее назначения на должность главы Минюста."Эти заявления быстро исчезли из общественных выступлений, но, прежде всего, удивление вызывало то, что я молода, то, что я женщина, и то, что я правая", - уверена Айелет Шакед.