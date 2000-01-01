Лавров о встречах в США: страны могут вместе решать проблемы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о прошедших в Вашингтоне переговорах с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом. По словам российского министра, с господином Тиллерсоном была достигнута договоренность сотрудничать для решения межсирийского конфликта.
"Договорились, что будем продолжать вместе работать и в рамках формата Астаны, где США присутствуют в качестве наблюдателей. Мы оценили конструктивный вклад, который США внесли на последней встрече",— цитирует ТАСС министра.
По мнению Сергея Лаврова, переговоры подтвердили, что страны могут совместно решать имеющиеся проблемы. Министр убежден, что в настоящее время диалог двух стран "свободен от идеологизированности, которая была характерна"для администрации бывшего президента США Барака Обамы.
"Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, – люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы,... от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан",— подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Он рассказал, что на переговорах также обсуждались палестино-израильское урегулирование, Афганистан и ситуация с выполнением минских соглашений.
"Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты и искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", – уточнил Сергей Лавров.
Кроме того, министр подтвердил, что Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в июле на саммите G20 в Германии. "Мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться,... чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты", – добавил Лавров.
В ходе встречи главы МИД РФ и госсекретаря США обсуждались отношения двух стран, а также ситуации в Сирии и на Украине. Рекс Тиллерсон заявил о планах "продолжить диалог, обмен мнений, начатый в Москве" во время его визита в апреле.
Переговоры Дональда Трампа и Сергея Лаврова продлились 40 минут и прошли в закрытом для прессы режиме.
Ранее сообщалось, что президент США оценил встречу как "очень хорошую".