11.05 08:51 MIGnews.com

Лавров о встречах в США: страны могут вместе решать проблемы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о прошедших в Вашингтоне переговорах с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом. По словам российского министра, с господином Тиллерсоном была достигнута договоренность сотрудничать для решения межсирийского конфликта."Договорились, что будем продолжать вместе работать и в рамках формата Астаны, где США присутствуют в качестве наблюдателей. Мы оценили конструктивный вклад, который США внесли на последней встрече",— цитирует ТАСС министра.По мнению Сергея Лаврова, переговоры подтвердили, что страны могут совместно решать имеющиеся проблемы. Министр убежден, что в настоящее время диалог двух стран "свободен от идеологизированности, которая была характерна"для администрации бывшего президента США Барака Обамы."Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, – люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы,... от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан",— подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.Он рассказал, что на переговорах также обсуждались палестино-израильское урегулирование, Афганистан и ситуация с выполнением минских соглашений."Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты и искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", – уточнил Сергей Лавров.Кроме того, министр подтвердил, что Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в июле на саммите G20 в Германии. "Мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться,... чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты", – добавил Лавров.В ходе встречи главы МИД РФ и госсекретаря США обсуждались отношения двух стран, а также ситуации в Сирии и на Украине. Рекс Тиллерсон заявил о планах "продолжить диалог, обмен мнений, начатый в Москве" во время его визита в апреле.Переговоры Дональда Трампа и Сергея Лаврова продлились 40 минут и прошли в закрытом для прессы режиме.Ранее сообщалось, что президент США оценил встречу как "очень хорошую".