11.05 08:25 MIGnews.com

Посол Израиля в Бразилии: поселений нет

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Новый посол Израиля в Бразилии, "ликудник" и бывший предприниматель Йоси Шелли, заявил, что в Иудее и Самарии нет израильских поселений."У Израиля нет поселений, но есть районы, находящиеся в состоянии войны. Мы признаем не оккупацию, как это называют журналисты и политики, а международное право. И, безусловно, мы хотим решить эту проблему", - сказал он.Интервью крупнейшей бразильской телекомпании О Globo, которое он дал во вторник, 9 мая, стало его первым с момента назначения в январе этого года, когда он сменил Дани Даяна, выбор которого на место главы дипломатической миссии Израиля стал камнем преткновения между Иерусалимом и Бразилиа.Кроме того Шелли сказал, что хочет сосредоточиться на экономических связях Израиля с Бразилией и рассчитывает на укрепление дружественных отношений с президентом Мишелем Темером для активизации двусторонней торговли."Прискорбно, что политика повлияла на отношения между двумя демократическими странами. Израиль не отправил преступника или нарушителя закона. Иногда не стоит судить по тому, что он живет в так называемых "поселениях" так как, согласно международному праву, это не оккупированные, а скорее спорные территории. Поэтому ни о какой дискриминации не может быть и речи.Я здесь, чтобы защищать интересы Израиля в отношении арабских стран, которые вместо того, чтобы строиться, как мы, все время тратят на выступления в ООН, чтобы рассказать об атаках израильтян, какие они плохие люди и как не знают о соблюдении человеческих прав", - сказал он О Globo.