11.05 06:59 MIGnews.com

Шакед: необходимо ограничить вмешательство судей

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Министр юстиции Аелет Шакед в интервью изданию “Адвокат” Ассоциации Адвокатов Израиля заявила, что необходимо сократить влияние судей на принятие правительственных решений.Шакед заявила: “Вопросы экономики и безопасности не должны решаться в суде - но в Кнессете и в правительстве. Возможно, что придется вмешаться Кнессету”.Шакед также подвергла критике практику, в которой прокуратура и юридический советник правительства вмешиваются в расследования до их окончания: “Нет необходимости в апелляциях на этом этапе, если апелляцию подают в разгар расследования. Ее просто нужно выкинуть, не рассматривать”.