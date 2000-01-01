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Шакед: необходимо ограничить вмешательство судей 11.05 06:59   MIGnews.com

Шакед: необходимо ограничить вмешательство судей

Министр юстиции Аелет Шакед в интервью изданию “Адвокат” Ассоциации Адвокатов Израиля заявила, что необходимо сократить влияние судей на принятие правительственных решений.

Шакед заявила: “Вопросы экономики и безопасности не должны решаться в суде - но в Кнессете и в правительстве. Возможно, что придется вмешаться Кнессету”.

Шакед также подвергла критике практику, в которой прокуратура и юридический советник правительства вмешиваются в расследования до их окончания: “Нет необходимости в апелляциях на этом этапе, если апелляцию подают в разгар расследования. Ее просто нужно выкинуть, не рассматривать”.
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