12.05 08:20 MIGnews.com

Израиль: за "зеленой линией" построят 15 000 новых домов

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Министерства строительства и Земельного управления Израиля совместно с мэрией Иерусалима заключили соглашение о строительстве, в рамках которого в течение следующего десятилетия будет построено 28 000 новых домов, как сообщает "Едиот Ахронот".Газета добавляет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу покажет планы президенту США Дональду Трампу, когда он посетит Израиль в этом месяце. 15 000 квартир находятся за "зеленой линией".Около 10 000 домов будут предложены в рамках правительственной программы фиксированных цен (Mechir Lemishtaken), которая предлагает скидки покупателям, приобретающим жилье впервые.В пределах "зеленой линии", помимо других мест, будет построено 1850 домов в Бейр-Хакереме, 1100 домов в районе Мошав-Ора, 1830 домов в Арноне возле Тальпиот и 4500 домов на хребте возле Масуи .Над "зеленой линией" будут построены 10000 домов в Атарот, 1 180 домов в Гило и 1100 домов в Гиват-Хаматос.