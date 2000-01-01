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11.05 21:35   MIGnews.com

Израиль и Россия укрепляют связи в сфере обороны

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман провел телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в четверг, 11 мая.

В ходе переговоров министры обсудили взаимодействие двух государств в области обороны, а также обсудили актуальные вопросы, касающиеся региональной безопасности.

Напомним, что Авигдор Либерман и Сергей Шойгу лично встретились на конференции по международной безопасности в Москве. Тогда министры договорились усилить борьбу с экстремистами, а также координировать свои действия на территории Сирии.

Ранее министр обороны Израиля Либерман подчеркивал, что Израиль ценит диалог с РФ и надеется на продолжение взаимодействия, в том числе и в оборонной сфере.
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