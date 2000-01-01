12.05 06:32 MIGnews.com

Захарова о фото встречи Лаврова и Трампа: CNN пробил дно

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение телеканала CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за публикации фотографий со встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом дипломат написала в четверг, 11 мая, на своей странице в Facebook."Формат съемки не предполагал засекречивания фотографий. Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии", — отметила Захарова.Она также добавила, что если бы снимки не опубликовала России, то они бы вскоре "утекли" в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN". "Или же по их [CNN] спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена", — написала дипломат.Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что американские власти не ожидали, что Москва разрешит государственному агентству ТАСС публиковать фотографии, сделанные в Овальном кабинете во время встречи Трампа с Лавровым. "Они обманули нас. В этом проблема с русскими — они врут", — приводит телеканал слова собеседника из администрации американского лидера.Снимки со встречи были опубликованы не только ТАСС, но и в соцсетях российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что на переговорах присутствовали только два личных фотографа Трампа и Лаврова, при этом после встречи американская сторона, в отличие от российской, протокольные снимки не публиковала.