Аббас за идею провести в Москве встречу Израиля и Палестины
Председатель Палестины Махмуд Аббас заявил, что приветствует приглашение президента России Владимира Путина провести в Москве встречу лидеров Израиля и Палестины, передает РИА Новости.
Об этом он сказал на совместной с Путиным пресс-конференции в Сочи.
"Мы приветствовали ваше приглашение провести трехстороннюю встречу в Москве и мы готовы принимать подобные приглашения в любое время, так как Россия играет ключевую роль на международной арене и в усилиях по установлению мира в нашем регионе", — заявил Аббас.
Ранее сообщалось, что Путин принял Аббаса в рамках рабочего визита в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.