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Flickr.com 11.05 20:45   MIGnews.com

Аббас за идею провести в Москве встречу Израиля и Палестины

Председатель Палестины Махмуд Аббас заявил, что приветствует приглашение президента России Владимира Путина провести в Москве встречу лидеров Израиля и Палестины, передает РИА Новости.

Об этом он сказал на совместной с Путиным пресс-конференции в Сочи.

"Мы приветствовали ваше приглашение провести трехстороннюю встречу в Москве и мы готовы принимать подобные приглашения в любое время, так как Россия играет ключевую роль на международной арене и в усилиях по установлению мира в нашем регионе", — заявил Аббас.

Ранее сообщалось, что Путин принял Аббаса в рамках рабочего визита в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.
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