11.05 19:21 MIGnews.com

ЦАХАЛ: Тель-Авив - город с наибольшим числом солдат

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Тель-Авив признан городом с наибольшим числом солдат, служащих в резервах, согласно данным, опубликованным ЦАХАЛом. Средний возраст военнослужащих, находящихся в резерве, - 32 года.В преддверии "Дня благодарности резервистам", который состоится на следующей неделе, один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил, что большинство сил ЦАХАЛа базируется на резервах, а не на рядовых военнослужащих, как можно было предположить.Он отметил, что 79 % боевых солдат находится в резервах, а только 21 % солдат служит на регулярной основе.Офицер объяснил, что большая часть времени резервистов в действительной службе расходуется на обучение, и наиболее активные резервисты теперь получат налоговый кредит в размере до 4 миллионов шекелей.ЦАХАЛ заявил, что в ближайшие дни "День благодарности резервистам" будет проходить из осознания того, что резервисты являются элитной группой, и с ними нужно обращаться как с таковыми.