Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Flickr.com 11.05 19:50   MIGnews.com

КНДР заявила о праве безжалостно карать американцев

Северокорейские власти имеют полное право безжалостно наказывать американских граждан, задержанных на территории страны. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), содержание материала передает Reuters.

По данным ЦТАК, американские СМИ пытаются представить задержание двух граждан США на территории Северной Кореи как приглашение к своего рода торгам, однако это "чистое невежество". Как уточняет агентство, в ближайшее время будут обнародованы причины задержания американцев.

Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан в субботу, 6 мая, по подозрению во "враждебных действиях" против государства. Он является одним из четверых американцев, находящихся под стражей на территории КНДР в данный момент.

До этого, в конце апреля, был задержан Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

Ранее северокорейским судом были признаны виновными в антигосударственных преступлениях 22-летний студент Отто Вомбиер и 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Вомбиера задержали в январе 2016 года и приговорили к 15 годам каторжных работ за попытку кражи пропагандистского плаката.

Два месяца спустя Ким Дон Чхоль был приговорен к 10 годам каторжных работ за подрывную деятельность. Ни один из них не появлялся на публике после вынесения приговора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:18
Нетаниягу: "Мы продолжаем защищать Израиль"
19:32
2 граждан Грузии стали жертвами нападения в Бат-Яме
19:21
ЦАХАЛ: Тель-Авив - город с наибольшим числом солдат
18:34
В Лондоне судят подозреваемых в планировании теракта женщин
18:17
Путин и Аббас по видеосвязи открыли комплекс в Вифлееме
17:51
Саудовский король пригласил Аббаса на саммит в Эр-Рияд
17:26
Боевики ISIS потеряли контроль еще над одним городом в Сирии
17:11
Израиль не признает зон де-эскалации в Сирии
16:49
ХАМАС сжег наркотики, приговорив к смерти наркодилеров
16:22
Французы не любят Трампа больше, чем Путина
16:09
Для ультрартодоксов построят город в пустыне
15:55
Кац: стабильность в регионе невозможна, пока Иран - в Сирии
15:32
ВМС ИРИ – источник напряженности
15:04
Теракт в метро Петербурга: СК предъявил обвинения троим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus