11.05 17:51 MIGnews.com

Саудовский король пригласил Аббаса на саммит в Эр-Рияд

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз пригласил председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса на встречу между президентом США Дональдом Трампом и мусульманскими лидерами в Эр-Рияде в мае этого года, как сообщают местные СМИ.Король Иордании Абдалла II и президент Алжира Абдельазиз Бутефлика также входят в число высокопоставленных лиц, приглашенных на саммит, который пройдет во время остановки Трампа в стране Персидского залива в рамках его первого зарубежного турне, в которое также входят визиты в Израиль и Ватикан.По данным Саудовского агентства печати, представитель посольства Саудовской Аравии в Иордании Тарик бин Мохаммед Рашван направил приглашение Аббасу в Аммане на встречу 20-21 мая. Сообщается, что Аббас согласился принять участие в этом мероприятии.