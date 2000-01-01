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flickr 11.05 16:22   MIGnews.com

Французы не любят Трампа больше, чем Путина

В то время как президента Дональда Трампа не очень любят в Соединенных Штатах, его еще меньше любят во Франции, как показали результаты нового опроса, опубликованного в четверг, 11 мая.

Около 82 % французов относятся к Трампу более неблагоприятно, чем к любому другому политику, включенному в опрос Саффолкского университета. Около 13% относятся к Трампу благоприятно, а 5% не определились. Около 0,27% (или 3 из 1094 опрошенных) никогда не слышали о Трампе.

Опрос показал, что Трампа ненавидят больше, чем президента России Владимира Путина (71%), президента Китая Си Цзиньпина (43%) и канцлера Германии Ангелу Меркель, которая была неблагоприятно воспринята всего 23% респондентами и положительно оценена 70%.

Французы также не очень довольны своими президентскими выборами, за которыми внимательно следили все в мире. Эммануэль Макрон, центрист, новоизбранный президент, был положительно оценен примерно 42 % респондентов и неблагоприятно - 52 %.

Его оппонент во втором туре голосования, ультраправая Марин Ле Пен, была положительно оценена только 27 % респондентов и неблагоприятно - 69 % респондентов.

В опросе в Саффолке приняли участие 1094 французских избирателя с 28 апреля по 2 мая. Допустимая погрешность – 3%.
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