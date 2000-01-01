11.05 18:17 MIGnews.com

Путин и Аббас по видеосвязи открыли комплекс в Вифлееме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас по видеосвязи приняли участие в открытии культурно-спортивного комплекса в Вифлееме, построенного при содействии России, передает РИА Новости.В четверг Путин принял Аббаса в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей.Строительство комплекса в Вифлееме началось в 2013 году, в 2015-м Путину доложили о завершении строительства. Инвестиции составили около 3 миллиардов рублей. Строительство осуществляло управление делами президента, финансировали частные спонсоры.На 7 тысячах квадратных метров комплекса разместились несколько залов для единоборств, бизнес-залы, концертный зал, музыкальные классы. Комплекс построен рядом с российским центром науки и культуры. Комплекс возведен на улице, которая носит имя президента РФ Владимира Путина.Рабочее название комплекса в Вифлееме "Дар эль Руссиа", что означает "Дом России".