11.05 15:55 MIGnews.com

Кац: стабильность в регионе невозможна, пока Иран - в Сирии

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац вернулся сегодня из США, где находился с рабочим визитом. Это уже второй визит Каца за последние две недели в рамках интенсивных усилий министра, направленных на укрепление интересов государства Израиль и продвижение региональных экономических инициатив в преддверии визита президента США Трампа в Израиль.Министр Исраэль Кац провел в Нью-Йорке и Вашингтоне ряд встреч с представителями американской администрации, конгрессменами от обеих партий и ключевыми фигурами разведслужб США.Во время бесед министр напомнил об угрозе, которую несет в себе базирование Ирана и Хизбаллы в Сирии (в частности на юге) и экспансии Ирана в Ирак и Сирию до границы Ливана.Министр также подчеркнул, что невозможно добиться стабильности в регионе, покуда в Сирии остается иранское военное присутствие и пока будет осуществляться поставка оружия ливанской Хизбалле через Сирию. Министр также указал на угрозу самостоятельного производства высокотехнологичного вооружения Хизбаллой в Ливане при поддержке Ирана.Кац объяснил высокопоставленным собеседникам, что военное присутствие Ирана в Сирии и Ливане потребует от Израиля выделения немалых ресурсов на укрепление Голанских высот и Галилеи, что может негативно отразиться на экономической и социальной политике Израиля.Министр призвал разработать документ о принципах действий по борьбе с иранской угрозой в регионе и в частности в Сирии. Кац говорит о признании США суверенитета Израиля на Голанских высотах, предлагает ввести санкции против Ирана, с тем, чтобы режим Тегерана прекратил военную и финансовую помощь Хизбалле и другим террористическим организациям в регионе, а также ужесточить санкции против Хизбаллы с целью ее ослабления.Наряду с этим министр провел уже третий раунд встреч с представителями американской администрации с целью продвижения региональных экономических инициатив. По мнению Каца, они могут стать переломным моментом в ситуации в регионе, и возможны к реализации, наряду с попытками возобновить политический процесс на Ближнем Востоке.Визиты министра Исраэля Каца в Вашингтон и его встречи с представителями американской администрации дважды в течение двух недель свидетельствует о той серьезности, которую США придают его инициативам.Американские конгрессмены от обеих партий выразили горячую поддержку и готовность помочь в продвижении представленных инициатив во всем, что касается позиции США и их поддержки в продвижении региональных инициатив министра.Первая региональная транспортная инициатива Исраэля Каца призвана создать альтернативные торговые пути между востоком и западом, более короткие, быстрые и дешёвые и, что также важно, более безопасные. Говоря о выдвинутой им Ближневосточной транспортной инициативе, министр заявил, что намерен использовать потенциал Израиля как сухопутного моста между Средиземным морем и Востоком, продвигая развитие транспортных коммуникаций с Иорданией. Министр считает создание Восточной железной дороги важным экономическим шагом, направленным на изменение ситуации в регионе.Вторая - программа гражданского отмежевания от Газы. Один из главных пунктов инициативы - создание острова у берегов Газы. Таким образом Кац намерен предоставить сектору необходимую связь с миром,- для контролируемого передвижения людей и транспортировки грузов, при этом обеспечив безопасность Израиля.Кроме экономической выгоды для Израиля, проекты призваны соединить нашу страну с регионом с экономической и политической точек зрения и объединить здесь прагматически настроенные силы.