Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












11.05 15:55   MIGnews.com

Кац: стабильность в регионе невозможна, пока Иран - в Сирии

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац вернулся сегодня из США, где находился с рабочим визитом. Это уже второй визит Каца за последние две недели в рамках интенсивных усилий министра, направленных на укрепление интересов государства Израиль и продвижение региональных экономических инициатив в преддверии визита президента США Трампа в Израиль.

Министр Исраэль Кац провел в Нью-Йорке и Вашингтоне ряд встреч с представителями американской администрации, конгрессменами от обеих партий и ключевыми фигурами разведслужб США.

Во время бесед министр напомнил об угрозе, которую несет в себе базирование Ирана и Хизбаллы в Сирии (в частности на юге) и экспансии Ирана в Ирак и Сирию до границы Ливана.

Министр также подчеркнул, что невозможно добиться стабильности в регионе, покуда в Сирии остается иранское военное присутствие и пока будет осуществляться поставка оружия ливанской Хизбалле через Сирию. Министр также указал на угрозу самостоятельного производства высокотехнологичного вооружения Хизбаллой в Ливане при поддержке Ирана.

Кац объяснил высокопоставленным собеседникам, что военное присутствие Ирана в Сирии и Ливане потребует от Израиля выделения немалых ресурсов на укрепление Голанских высот и Галилеи, что может негативно отразиться на экономической и социальной политике Израиля.

Министр призвал разработать документ о принципах действий по борьбе с иранской угрозой в регионе и в частности в Сирии. Кац говорит о признании США суверенитета Израиля на Голанских высотах, предлагает ввести санкции против Ирана, с тем, чтобы режим Тегерана прекратил военную и финансовую помощь Хизбалле и другим террористическим организациям в регионе, а также ужесточить санкции против Хизбаллы с целью ее ослабления.

Наряду с этим министр провел уже третий раунд встреч с представителями американской администрации с целью продвижения региональных экономических инициатив. По мнению Каца, они могут стать переломным моментом в ситуации в регионе, и возможны к реализации, наряду с попытками возобновить политический процесс на Ближнем Востоке.

Визиты министра Исраэля Каца в Вашингтон и его встречи с представителями американской администрации дважды в течение двух недель свидетельствует о той серьезности, которую США придают его инициативам.

Американские конгрессмены от обеих партий выразили горячую поддержку и готовность помочь в продвижении представленных инициатив во всем, что касается позиции США и их поддержки в продвижении региональных инициатив министра.

Первая региональная транспортная инициатива Исраэля Каца призвана создать альтернативные торговые пути между востоком и западом, более короткие, быстрые и дешёвые и, что также важно, более безопасные. Говоря о выдвинутой им Ближневосточной транспортной инициативе, министр заявил, что намерен использовать потенциал Израиля как сухопутного моста между Средиземным морем и Востоком, продвигая развитие транспортных коммуникаций с Иорданией. Министр считает создание Восточной железной дороги важным экономическим шагом, направленным на изменение ситуации в регионе.

Вторая - программа гражданского отмежевания от Газы. Один из главных пунктов инициативы - создание острова у берегов Газы. Таким образом Кац намерен предоставить сектору необходимую связь с миром,- для контролируемого передвижения людей и транспортировки грузов, при этом обеспечив безопасность Израиля.

Кроме экономической выгоды для Израиля, проекты призваны соединить нашу страну с регионом с экономической и политической точек зрения и объединить здесь прагматически настроенные силы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:32
ВМС ИРИ – источник напряженности
15:04
Теракт в метро Петербурга: СК предъявил обвинения троим
14:52
Шалом, это Бритни! Поп-принцесса обратилась к израильтянам
14:24
Cамария: родители забыли годовалую девочку в машине
14:04
Биби просит не обсуждать расширение поселений до Трампа
14:03
В Хадере мальчика на 12 лет заперли в квартире
13:36
Пентагон: Россия прислала в Сирию новое вооружение
12:55
Террорист-псих убил британку из-за семейной ссоры
12:37
Forbes назвал самых богатых рэперов 2017 года
12:21
1 из 10 жителей Восточной Европы за депортацию евреев
12:19
Последняя трансляция Решет Бет  
11:03
Венгрия будет судится с Евросоюзом из-за беженцев
10:27
В Кфар-Сабе загорелся локомотив, движение поездов задержано
10:16
Букмекеры назвали претендента на победу на Евровидении
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus