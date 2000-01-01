11.05 07:18 MIGnews.com

"Хизбалла на юге Сирии - серьезная угроза Израилю"

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Присутствие "Хизбаллы" на юге Сирии является серьезной угрозой для Израиля, поскольку в случае агрессии со стороны Ливана – а по факту, той же "Хизбаллы" – ЦАХАЛу придется воевать на два фронта, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, который пребывает с визитом в Израиле – третьим за его пребывание на должности.Американский генерал отметил угрозу, которую несет Израилю ливанская группировка, которая вооружает своих боевиков ракетами, артиллерией, бронетехникой и танками.Журналистам Данфорд сообщил о на встречах с израильскими военными он обсуждал вопросы регионального масштаба, которые обоюдную озабоченность, включая "Хизбаллу" в Ливане и присутствие "Исламского государства" в приграничных зонах Израиля, Сирии и Иордании.По его словам, израильские чиновники довольны прогрессом в отношении борьбы с ISIS и верят, что он будет побежден."Их обеспокоенность касается будущего после поражения ISIS в Ракке и долгосрочного политического строения в Сирии и роли, которую Иран собирается играть в Сирии и регионе", - говорит самый высокопоставленный военный офицер вооруженных сил США.Джозеф Данфорд считает своим приоритетом работу с угроз со стороны Ирана – в частности, революционную гвардию КСИР и поддержку, оказываемую им "Хизболле".Генерал также обсудил с израильтянами тему достижения стабильности в Сирии, чтобы беженцы из разоренной войны страны могли вернуться на родину.Он отметил, что русские хотели бы, чтоб США были частью внутрисирийской группы "деконфликтных" народов, но окончательное решение на этот счет принято еще не было.