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Израиль не признает зон де-эскалации в Сирии 11.05 17:11   MIGnews.com

Израиль не признает зон де-эскалации в Сирии

Телеканал Al-Arabiya, со ссылкой на израильские источники, сообщает, что Израиль не намерен признавать границ “зон де-эскалации”, установленных согласно договоренности между Россией, Ираном и Турцией.

По сообщению канала, Израиль намерен “придерживаться принципов оперативной независимости” при достижении своих целей в Сирии.

Al-Arabiya также сообщает, что значительная часть переговоров начальника объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда во время его пребывания в Израиле была посвящена сирийской проблеме.

Израиль подчеркнул, что продолжит следить за тем, чтобы его враги не переступили “красной черты” - не передали “Хизбалле” оружие, которое может изменить стратегический баланс сил в регионе. Израиль также заявил, что не допустит формирования боевой силы иранцев и “Хизбаллы” близ своей границы на Голанах.
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