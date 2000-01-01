11.05 17:11 MIGnews.com

Израиль не признает зон де-эскалации в Сирии

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Телеканал Al-Arabiya, со ссылкой на израильские источники, сообщает, что Израиль не намерен признавать границ “зон де-эскалации”, установленных согласно договоренности между Россией, Ираном и Турцией.По сообщению канала, Израиль намерен “придерживаться принципов оперативной независимости” при достижении своих целей в Сирии.Al-Arabiya также сообщает, что значительная часть переговоров начальника объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда во время его пребывания в Израиле была посвящена сирийской проблеме.Израиль подчеркнул, что продолжит следить за тем, чтобы его враги не переступили “красной черты” - не передали “Хизбалле” оружие, которое может изменить стратегический баланс сил в регионе. Израиль также заявил, что не допустит формирования боевой силы иранцев и “Хизбаллы” близ своей границы на Голанах.