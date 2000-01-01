12.05 10:45 MIGnews.com

Израиль: штрафы за нарушение прав работников

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В 2012 году в Израиле вступил в силу Закон об усиленном соблюдении трудового законодательства, призванный — прежде всего — защитить наиболее слабую прослойку наемных работников в стране. Своей целью инициаторы закона ставили усиление контроля над работодателями и предоставление инспекторам министерства экономики права проводить необходимые проверки непосредственно на рабочих местах. Прежде всего, закон направлен на защиту прав наиболее бесправных работников — работающих через посреднические компании в сфере охраны, уборки и общественного питания, но он касается, естественно, всех без исключения рабочих мест в Израиле. Закон позволил министерству экономику возлагать денежные санкции на работодателей, нарушающих трудовое законодательство.На сайте министерства экономики публикуются данные о количестве и размерах штрафов, наложенных на работодателей. Всего за период с 2013 по 2016 годы было наложено 989 штрафов на сумму почти в 55,4 миллиона шекелей. В среднем речь идет о штрафе в размере 56 тысяч на работодателя. При этом наблюдается тенденция: в 2013 году размер штрафа составил в среднем почти 79 тысяч и с тех пор сумма снижается: до 49 тысяч в 2015 году и 57 тысяч в 2016.Нарушением закона, которое стало причиной выплаты наиболее крупного в среднем штрафа в 2016 году, является нарушение указа об обязательном пенсионном страховании. С 2008 года каждый работник имеет право на получение обязательного пенсионного страхования, но министерством экономики были зафиксированы нарушения и отказ работодателей делать отчисления работникам в сфере охраны, уборки или общественного питания.Вместе с этим, больше всего штрафов в 2016 году было выписано за нарушение Закона о защите заработной платы. Как известно, целью этого закона является обеспечение минимальных условий своевременной и правильной выплаты заработной платы.