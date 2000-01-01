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Для ультрартодоксов построят город в пустыне | Фото: Thinkstock11.05 16:09   MIGnews.com

Для ультрартодоксов построят город в пустыне

Министерство строительства инициировало процесс строительства для ультрартодоксов города Касиф в Восточном Негеве.

Еще в 2007 году правительство приняло решение о создании нового населенного пункта возле перекрестка Тель Арад, а в ноябре 2013 года министерство внутренних дел получило указание продолжить работу по основанию нового города для ультрартодоксов . В апреле 2014 года был утвержден план города с почти 16 тысячей единиц жилья для 80 тысяч жителей. Вместе с этим, в ультраортодоксальном секторе решение не вызвало большого воодушевления на фоне месторасположения города в глубокой периферии и его удаленности от крупнейших центров проживания ультраортодоксов — Бней-Брака и Иерусалима.

Создание города для ультраортодоксального населения, являющегося одной из наиболее слабых прослоек общества, в районе, удаленном от центров занятости, поднимает вопрос о целесообразности решения. Фактически, государство своими руками создает населенный пункт, которому суждено стать одним из наиболее социально слабых в стране с населением, которое будет полностью полагаться на пособия.

Подобной точки зрения придерживается и Банк Израиля, выступивший в своем годовом отчете против создания города. «Ситуация, при которой группа населения, относящаяся к наиболее бедным в стране, мигрирует на периферию, отдаленную от центров занятости, может только ухудшить положение этой группы», — отмечается в отчете. К тому же, нет никаких подтверждений тому, что сами ультраортодоксы заинтересованы в переезде в Негев.

Между тем, судя по заявлениям министра строительства, основной причиной строительства нового города является желание правительства положить конец незаконному захвату бедуинами земельных участков в Негеве. Во время одного из последних визитов в Негев министр Галант отметил, что «захват земли бедуинами вызывает хаос».
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