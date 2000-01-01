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В Хадере мальчика на 12 лет заперли в квартире 11.05 14:03   MIGnews.com

В Хадере мальчика на 12 лет заперли в квартире

В городе Хадера в закрытой квартие был обнаружен 14-летний мальчик. Мальчик с двух лет не выходил на улицу.

Мальчика обнаружили соседи, которых тревожила вонь, исходившая из квартиры. Они вызвали муниципальных инспекторов, которые, в свою очередь вызвали полицию и спасателей, и взломали дверь.

Мальчик не зарегистрирован в системе образования и социального обеспечения.

К дому прибыли работники социальных служб. Полиция задержала родителей мальчика для допроса.
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