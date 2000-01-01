11.05 14:04 MIGnews.com

Биби просит не обсуждать расширение поселений до Трампа

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Канцелярия премьер-министра Израиля обратилась к комиссии гражданской администрации по планированию перенести свое заседание, на котором ожидалось одобрение дальнейшее строительство поселений в Иудее и Самарии.Как пишет "Гаарец", администрация Нетаниягу просит провести заседание в конце месяца – после визита американского президента Дональда Трампа. Таким образом премьер хочет избежать дипломатического кризиса, подобно случившемуся во время визита в Израиль бывшего вице-президента США Джо Байдена в 2010 году, когда правительство объявило о строительстве в столичном районе Рамат-Шломом 1600 единиц жилья.Израильские чиновники сообщили "Гаарецу", что заседание состоится в июне, уже после того, как президент США покинет страну."Мы не хотели обсуждать поселения накануне визита Трампа. Поэтому была необходима отсрочка", - сказал источник газеты.