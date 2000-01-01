Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Биби просит не обсуждать расширение поселений до Трампа | Фото: Ави Охайон, GPO11.05 14:04   MIGnews.com

Биби просит не обсуждать расширение поселений до Трампа

Канцелярия премьер-министра Израиля обратилась к комиссии гражданской администрации по планированию перенести свое заседание, на котором ожидалось одобрение дальнейшее строительство поселений в Иудее и Самарии.

Как пишет "Гаарец", администрация Нетаниягу просит провести заседание в конце месяца – после визита американского президента Дональда Трампа. Таким образом премьер хочет избежать дипломатического кризиса, подобно случившемуся во время визита в Израиль бывшего вице-президента США Джо Байдена в 2010 году, когда правительство объявило о строительстве в столичном районе Рамат-Шломом 1600 единиц жилья.

Израильские чиновники сообщили "Гаарецу", что заседание состоится в июне, уже после того, как президент США покинет страну.

"Мы не хотели обсуждать поселения накануне визита Трампа. Поэтому была необходима отсрочка", - сказал источник газеты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:24
Cамариz: родители забыли годовалую девочку в машине
14:03
В Хадере мальчика на 12 лет заперли в квартире
13:36
Пентагон: Россия прислала в Сирию новое вооружение
12:55
Террорист-псих убил британку из-за семейной ссоры
12:37
Forbes назвал самых богатых рэперов 2017 года
12:21
1 из 10 жителей Восточной Европы за депортацию евреев
12:19
Последняя трансляция Решет Бет  
11:03
Венгрия будет судится с Евросоюзом из-за беженцев
10:27
В Кфар-Сабе загорелся локомотив, движение поездов задержано
10:16
Букмекеры назвали претендента на победу на Евровидении
10:06
Землетрясение в Китае: погибло восемь человек
09:59
"Премьер-министр Айелет Шакед? Все возможно"
09:43
Кнессет повысил налоговые стимулы работающим родителям
09:28
ЦАХАЛ: "Бецелем" подстраивает стычки с военными ради видео
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus