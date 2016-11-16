Эммануэль Макрон, полезный идиот исламистов в сердце Европы
Во время холодной войны на Западе существовала обширная прослойка образованного класса, которую Владимир Ильич Ленин точно определил в качестве “полезных идиотов”. Эти люди не были членами коммунистической партии, но, но работали на нее, выступали в ее пользу, и поддерживали идеи Ленина-Сталина. В 21-м веке коммунизм наконец издох, но на его место, в качестве глобальной и не менее опасной угрозы заступил исламизм.
Исламизм коллекционирует “полезных кафиров” - точно также, как коммунизм коллекционировал полезных идиотов. Но есть и существенная разница - на Советский Союз работали интеллектуалы. На исламизм работают политики.
Последнее приобретение исламизма - новоиспеченный президент Франции Эммануэль Макрон. Он, конечно же, не поддерживает исламизм и терроризм. С ним дела обстоят куда хуже: он не видит в них угрозы. Сразу после бойни в театре Батаклан, 13 ноября 2015 года Макрон заявил, что французское общество “несет свою долю ответственности за произошедшее” за “почву, на которой вырастает джихадизм”.
Макрон, который в то время еще не был “независимым” кандидатом, “работающим против истеблишмента”, а министром экономики в правительстве Франсуа Олланда и членом социалистической партии, сообщил французам следующее: “Кто-то, у кого есть борода, или фамилия, намекающая на то, что он - мусульманин, имеет в четыре раза меньше шансов найти работу по сравнению с не-мусульманином”. Макрон обвинил французское общество в “исламофобиии” - и, таким образом, в терроре обиженных Францией только что вернувшихся из Сирии бородатых дядек с Калашниковыми: “Мы несем нашу долю ответственности, потому что тоталитаризм питается на недоверии, которому мы позволили развиться в нашем обществе, и если мы не займемся этим сегодня, завтра мы будем разделены еще больше”.
После того, как 20 апреля джихадист убил французского полицейского в Париже , Макрон сообщил телеаудитории: “Я не могу придумать антитеррористическую программу за одну ночь”. Это заявил ведущий кандидат в президенты страны, которая находится в состоянии чрезвычайного положения из-за террористической опасности уже два года.
Среди предвыборной кампании нового символа французского и европейского либерализма можно обнаружить любопытных персонажей. Наиболее яркой личностью является Мухаммед Сау, менеджер кампании в департаменте Па-де-Кале. После террористической бойни в редакции Charlie Hebdo именно он организовал кампанию в твиттере “Я - не Шарли”.
Сау также был ярым сторонником президента Мухаммеда Мурси в Египте, и после его свержения опубликовал фото Абдель Фаттеха Сиси, вклеенное в израильское удостоверение личности - с пейсами и в кипе. Сау также утверждает, что “весь арабский мир, за исключением Газы оккупирован Израилем”.
Мухаммед Луиджи, автор книги “Почему я ушел из “Братьев-Мусульман”, опубликовал пост, в котором детально описывает инфильтрация “Братьев” в кампанию Макрона.
24 апреля Союз Исламских Организаций Франции (UOIF) - фасад Бартьев-Мусульман” во Франции призвал всех мусульман страны “голосовать против ксенофобских, расистских и антисемитских идей Национального Фронта и Марин ле Пен, и массово голосовать за Эммануэля Макрона”.
Лидер студенческого крыла UOIF, EMF (Мусульманские Студенты Франции) Янис Халифа близко связан с “Братьями-Мусульманами” в Турции и с исламистской партией Эннахда в Тунисе. Халифа был одним из наиболее активных участников кампании Макрона. Это лишь несколько из множества примеров активного сотрудничества кампании Макрона с исламистами, о которых сообщается во французских социальных сетях.
Эммануэль Макрон является воплощением нового поколения европейских политиков, сознательно закрывающих глаза на то, что творится вокруг них. Профессор Жиль Кепель, один из самых авторитетных западных специалистов по исламизму, опубликовавший свою книгу “Джихад” еще до атак 9/11называет этот политический класс "исламо-леваками, страдающими от постколониального столбняка". Подробно об этом можно прочитать в материале "Страусы позиции отрицания и французский раскол".