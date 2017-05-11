11.05 12:19 MIGnews.com

Последняя трансляция Решет Бет

"הזאבים יצאו לטרף": צפו בשידור האחרון של ריבי גדות, מגישת רשת ב' >> https://t.co/JzGwLjNVGq pic.twitter.com/0nRKFD6Vf0 — חדשות 10 (@news10) May 11, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Диктор Риви Гадот провела последнюю трансляцию радио Решет Бет – после более чем тридцатилетней карьеры на радио.Решет Бет и первый канал израильского ТВ закрывают вместе с израильским управлением телерадиовещания. Вместо них будет работать государственная корпорация “Кан”.Гадот простилась со слушателями: “Я была одним из голосов за тысячами историй, которые рассказывали о ежедневной жизни нашей страны, в трудные и в хорошие моменты.. Нашими голосами записана история, в треугольнике - диктор-новость-слушатель, который является душой радио, и я была лишь вашим посредником. И сейчас я прекращаю трансляцию, потому что что-то колет мне в сердце, потому что мои веки дрожит и горло сжимается”.