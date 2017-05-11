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Последняя трансляция Решет Бет 11.05 12:19   MIGnews.com

Последняя трансляция Решет Бет

Диктор Риви Гадот провела последнюю трансляцию радио Решет Бет – после более чем тридцатилетней карьеры на радио.




Решет Бет и первый канал израильского ТВ закрывают вместе с израильским управлением телерадиовещания. Вместо них будет работать государственная корпорация “Кан”.

Гадот простилась со слушателями: “Я была одним из голосов за тысячами историй, которые рассказывали о ежедневной жизни нашей страны, в трудные и в хорошие моменты.. Нашими голосами записана история, в треугольнике - диктор-новость-слушатель, который является душой радио, и я была лишь вашим посредником. И сейчас я прекращаю трансляцию, потому что что-то колет мне в сердце, потому что мои веки дрожит и горло сжимается”.
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