Последняя трансляция Решет Бет

Решет Бет и первый канал израильского ТВ закрывают вместе с израильским управлением телерадиовещания. Вместо них будет работать государственная корпорация “Кан”.
Гадот простилась со слушателями: “Я была одним из голосов за тысячами историй, которые рассказывали о ежедневной жизни нашей страны, в трудные и в хорошие моменты.. Нашими голосами записана история, в треугольнике - диктор-новость-слушатель, который является душой радио, и я была лишь вашим посредником. И сейчас я прекращаю трансляцию, потому что что-то колет мне в сердце, потому что мои веки дрожит и горло сжимается”.