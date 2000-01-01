11.05 11:03 MIGnews.com

Венгрия будет судится с Евросоюзом из-за беженцев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Требование властей Венгрии пересмотреть квоты на распределение беженцев будет рассмотрено в суде Европейского союза, сообщает Bloomberg. Решение суда может нанести удар по политической карьере Виктора Орбана и существенно повлиять на европейскую практику расселения беженцев.По словам Миклоша Фехера, представляющего интересы Венгрии в суде, Венгрия не согласна с мнением, что расселение беженцев между всеми государствами-членами ЕС является единственным и необходимым способом добиться солидарности внутри союза. Также он заявил, что принятое за 13 дней решение не может решить все проблемы, вызванные внезапным наплывом беженцев в Европу.Напомним, что венгерский премьер Виктор Орбан последовательно выступает против европейской политики открытых дверей, он широко известен своими анти-иммиграционными взглядами, в частности, широкую огласку получила его инициатива построить стену вдоль южной границы Венгрии, которая защищает страну от притока беженцев.