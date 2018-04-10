Посол подчеркнул, что Россия ответит на любую атаку против Сирии, перехватит выпущенные по сирийской территории ракеты и подавит источники огня.
Засыпкин отметил, что нынешняя эскалация приведет к еще более глубокому кризису, но указал на готовность России вести переговоры.
Засыпкин выразил мнение , согласно которому Соединенные Штаты и их союзники расценили последние события в Восточной Гуте в качестве собственного провала и своими нынешними действиями пытаются отсрочить неизбежные результаты трехстороннего саммита Турции, России и Ирана в Анкаре.