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Посол России - каналу "Хизбаллы": ответим на любую атаку

السفير الروسي في لبنان يؤكد للمنار عزم بلاده التعامل مع اي عدوان اميركي على سورية #غرفة_اخبار_المنار #قناة_المنار

رابط اليوتيوب: https://t.co/bK0BaAmsUE

رابط الديلي موشن : https://t.co/o0hz8pOYLJ pic.twitter.com/LMetwTCAZC — غرفة الاخبار (@manar_newsroom) April 10, 2018

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Посол Российской Федерации в Ливане Александр Засыпкин дал интервью каналу “Хизбаллы” Al-Manar.Посол подчеркнул, что Россия ответит на любую атаку против Сирии, перехватит выпущенные по сирийской территории ракеты и подавит источники огня.Засыпкин отметил, что нынешняя эскалация приведет к еще более глубокому кризису, но указал на готовность России вести переговоры.Засыпкин выразил мнение , согласно которому Соединенные Штаты и их союзники расценили последние события в Восточной Гуте в качестве собственного провала и своими нынешними действиями пытаются отсрочить неизбежные результаты трехстороннего саммита Турции, России и Ирана в Анкаре.