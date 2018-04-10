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Посол России - каналу `Хизбаллы`: ответим на любую атаку 11.04 09:39   MIGnews.com

Посол России - каналу "Хизбаллы": ответим на любую атаку

Посол Российской Федерации в Ливане Александр Засыпкин дал интервью каналу “Хизбаллы” Al-Manar.




Посол подчеркнул, что Россия ответит на любую атаку против Сирии, перехватит выпущенные по сирийской территории ракеты и подавит источники огня.

Засыпкин отметил, что нынешняя эскалация приведет к еще более глубокому кризису, но указал на готовность России вести переговоры.

Засыпкин выразил мнение , согласно которому Соединенные Штаты и их союзники расценили последние события в Восточной Гуте в качестве собственного провала и своими нынешними действиями пытаются отсрочить неизбежные результаты трехстороннего саммита Турции, России и Ирана в Анкаре.
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