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Фото из Facebook: Павел Мельник 11.04 08:20   MIGnews.com

Австралия поддержит военную политику США в Сирии

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что Австралия будет поддерживать военную политику США в отношениия Сирии. Об этом сообщили на ТАСС.

"Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными", - сказала Бишоп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении развернуть полномасштабную военную операцию в Сирии после химичемкой атаки 7 апреля в городе Дума.

Евсропейские страны и страны-члены НАТО созвали совет безопасности, на котором главной темой была химатака 7 апреля. Россия, в ответ на реакцию запада, заявила, что не признает химатаку и осудила тех, кто "внедряет такие вбросы".
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