Австралия поддержит военную политику США в Сирии

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что Австралия будет поддерживать военную политику США в отношениия Сирии. Об этом сообщили на ТАСС.
"Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными", - сказала Бишоп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении развернуть полномасштабную военную операцию в Сирии после химичемкой атаки 7 апреля в городе Дума.
Евсропейские страны и страны-члены НАТО созвали совет безопасности, на котором главной темой была химатака 7 апреля. Россия, в ответ на реакцию запада, заявила, что не признает химатаку и осудила тех, кто "внедряет такие вбросы".