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Коби Перец и Стас Мисежников будут помилованы 11.04 09:10   MIGnews.com

Коби Перец и Стас Мисежников будут помилованы

По сообщению корпорации КАН, в связи с Днем Независимости Израиля будут помилованы известный певец Коби Перец и бывший министр туризма Израиля Стас Мисежников.

Согласно плану помилований в связи с 70-летием независимости Израиля, сформулированным президентом Реувеном Ривлиным и министром юстиции Аелет Шакед, помилования будут носить более широкий, чем обычно характер. Особое внимание будет уделено личным характеристикам, семейному положению и прогрессу процесса реабилитации.

Помилования не будут распространяться на лиц, признанных виновными в убийствах, сексуальных преступлениях и преступлениях против безопасности государства.

Коби Переца, популярного исполнителя в стиле мизрахи, признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 5,8 миллионов шекелей. Он был приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу в 175 тысяч шекелей, а также к трем годам условно. Прокуратура требовала четырех лет тюрьмы.

Мисежников признал себя виновным в мошенничестве и в нарушении доверия в рамках сделки с обвинением. Он был приговорен к 15 месяцам тюрьмы и начал отбывать срок в декабре прошлого года.
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