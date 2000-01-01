11.04 08:53 MIGnews.com

Действия Ирана против Израиля приведут к свержению Асада

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Журналист израильской газеты Маарив Бен Каспит сообщает о том, что израильские военные предупреждают Иран о последствиях “ответного удара” по Израилю.10 апреля министр обороны исламской республики Ирана генерал амир Хатами предупредил, что “врагам не стоит проверять наши оборонные возможности”.Заявление было сделано после израильского удара по иранским объектам на сирийской авиабазе Т4 в интервью ливанскому каналу Al-Mayadeen.Высокопоставленный советник аятоллы Али Хаменеи, Али Акбар Велаяти заявил: “Израильское преступление атаки против авиабазы не останется без ответа”.Высокопоставленные офицеры израильской армии заявили: “И режим Асада, и сам Асад исчезнут с карты мира в случае, если иранцы попытаются причинить ущерб Израилю или израильским интересам. Мы рекомендуем им не пытаться это сделать - потому что Израиль готов зайти так далеко”.Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: “Мы не позволим иранскому режиму укрепиться в Сирии, какова бы ни была цена, мы с этим не согласимся, мы не согласимся жить с петлей на шее - этого просто не случится”.Одновременно, израильские офицеры заявили, что надеются на то, что “Хизбалла” не примет участия в подобного рода столкновении: “Мы не имеем никакой заинтересованности в расширении поля столкновения, но Насралла должен осознать, что его судьба не будет ничем отличаться от судьбы Асада, и он заплатит очень высокую цену”.