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11.04 08:05   MIGnews.com

МВД по ошибке пропустило в Израиль мэра Дублина

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери издал громкое заявление, в котором сообщил о запрете на въезд в Израиль мэра Дублина Мичил Мак Донча.

Городской совет Дублина недавно принял две резолюции, поддерживающие BDS. Мэр Мак Донча направлялся в Рамаллу для того, чтобы принять участие в конференции о статусе Иерусалима, по приглашению Палестинской автономии.

Через считанные часы после публикации заявления дери. Мэр Дублина опубликовал твит, в котором сообщает, что уже находится в Рамалле и пересек границу в аэропорту Бен Гурион без всяких проблем.

Причиной того, что мэра не задержали стало то, что в ордере о запрете на въезд в Израиль имя мэра было напечатано неправильно.
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