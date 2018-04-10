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11.04 06:56   MIGnews.com

Eurocontrol предупредил об ударе по Сирии в течение 72 часов

Европейское управление гражданской авиации (Eurocontrol) предупредило о возможности воздушных ударов по Сирии в течение ближайших 72 часов.

Eurocontrol просит авиаперевозчиков “действовать осторожно” в регионе Восточного Средиземноморья.

В заявлении, размещенном на сайте агентства говорится: “Существует реальная вероятность воздушного удара по Сирии в течение ближайших 72 часов”.

Гражданские авиакомпании предупреждены о том, что запуск крылатых ракет может привести к серьезным сбоям в работе радио и навигационного оборудования.

Также ожидается масштабное применение систем радиоэлектронной войны, что также может повлиять на гражданскую авиацию. Ранее появились сообщения о том, что российский экспедиционный корпус в Сирии начал глушить связь американских беспилотников с операторами. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Россия нашла способ нейтрализации американских беспилотников в Сирии".

Минувшей ночью на заседании Совета Безопасности ООН были отклонены два российских проекта резолюции по Сирии. Резолюции предусматривали создание механизма расследования химических атак в Дума. До этого был отклонен американский проект резолюции по Сирии. Против него проголосовала Россия, Китай и Боливия воздержались.

Постпред России Василий Небензя объяснил, что с помощью новой резолюции США "пытаются возродить совместный механизм расследования, который "покрыл себя позором", вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных".

В ответ представитель США Никки Хейли заявила: “Сегодня печальный день. США нет никакого удовольствия видеть, что Россия накладывает уже шестое вето по этому вопросу... Россия разрушила репутацию СБ”.

Сегодня, 11 апреля, пройдет заседание израильского военно-политического кабинета. На заседании обсудят возможные американские атаки в Сирии, а также результаты израильского удара по иранским объектам на сирийской авиабазе Т4.
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