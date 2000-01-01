Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что она не имеет желания вести диалог с работниками консульской службы российского посольства, и не будет принимать консульскую помощь.
Ранее британские власти передали Юлии предложение посольства РФ оказать консульскую помощь.
Представитель британского Министерства иностранных дел сообщил, что Юлия свободна в своем решении, принимать ли помощь от российской стороны. На данный момент, как поняли в МИД, она решила этого не делать, пишет DailyMail.
Как известно, официальный Лондон сообщил, что Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. После выписки из больницы ее доставили в безопасное место. В материале The Sun говорилось, что Скрипаль доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.