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Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ 11.04 21:31   MIGnews.com

Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что она не имеет желания вести диалог с работниками консульской службы российского посольства, и не будет принимать консульскую помощь.

Ранее британские власти передали Юлии предложение посольства РФ оказать консульскую помощь.

Представитель британского Министерства иностранных дел сообщил, что Юлия свободна в своем решении, принимать ли помощь от российской стороны. На данный момент, как поняли в МИД, она решила этого не делать, пишет DailyMail.

Как известно, официальный Лондон сообщил, что Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. После выписки из больницы ее доставили в безопасное место. В материале The Sun говорилось, что Скрипаль доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.
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