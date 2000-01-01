11.04 21:13 MIGnews.com

Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию

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На фоне эскалации международной обстановки вокруг Сирии, в которую втягиваются все больше и больше государств, состоялась телефонная беседа между израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным.Как говорится на сайте Кремля, лидеры обсудили сирийскую проблематику, в том числе и развитие событий "недавних ракетных ударов ВВС Израиля" по расположенной в провинции Хомс авиабазе "Тияс"."Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, ещё больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", - добавили в пресс-службе главы Кремля.Как отмечается, телефонная беседа состоялась по инициативе израильской стороны.