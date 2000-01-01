Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию
На фоне эскалации международной обстановки вокруг Сирии, в которую втягиваются все больше и больше государств, состоялась телефонная беседа между израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным.
Как говорится на сайте Кремля, лидеры обсудили сирийскую проблематику, в том числе и развитие событий "недавних ракетных ударов ВВС Израиля" по расположенной в провинции Хомс авиабазе "Тияс".
"Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, ещё больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", - добавили в пресс-службе главы Кремля.
Как отмечается, телефонная беседа состоялась по инициативе израильской стороны.