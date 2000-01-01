Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.04 21:13   MIGnews.com

Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию

На фоне эскалации международной обстановки вокруг Сирии, в которую втягиваются все больше и больше государств, состоялась телефонная беседа между израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным.

Как говорится на сайте Кремля, лидеры обсудили сирийскую проблематику, в том числе и развитие событий "недавних ракетных ударов ВВС Израиля" по расположенной в провинции Хомс авиабазе "Тияс".

"Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, ещё больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", - добавили в пресс-службе главы Кремля.

Как отмечается, телефонная беседа состоялась по инициативе израильской стороны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:06
Нетаниягу: солдат обзывают террористами, это - абсурд
21:43
Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада
21:31
Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ
21:28
Украина и Израиль создадут рабочую группу
20:56
Иран поддержит Сирию в войне с Израилем и США
20:47
Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем
20:38
Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной
20:13
В городе Дума появится военная полиция РФ
20:00
Отца певца Эяля Голана арестовали за поцелуй в щеку
19:44
Евреи до сих пор не оправились после Второй мировой
19:19
Израиль может оштрафовать Apple на 125 миллионов
19:10
Маассен говорит, что РФ осуществляла кибератаки на ФРГ
18:49
80% убитых на границе палестинцев - террористы
18:19
Войска Асада покинули базы и аэропорты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus