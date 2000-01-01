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Украина и Израиль создадут рабочую группу 11.04 21:28   MIGnews.com

Украина и Израиль создадут рабочую группу

Украина и Израиль договорились создать рабочую группу для урегулирования проблемных вопросов, связанных с пересечением гражданами Украины государственной границы в Израиль. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра внутренних дел (МВД) Украины Татьяны Ковальчук с послом Государства Израиль в Украине Еліавом Белоцерковски, передает пресс-служба МВД.

"МВД серьезно обеспокоено количеством отказов, что наши граждане получают в аэропортах Государства Израиль. В прошлом году почти десять тысяч украинских граждан получили отказы во въезде на территорию Израиля непосредственно в аэропорту имени Бен-Гуриона. Проблема вышла на высокий политический уровень и мы должны урегулировать этот процесс", - сказала Ковальчук.

По ее словам, в течение 2017 года за безвизовым режимом Государство Израиль посетили 146 тысяч украинцев, в то время как со стороны Израиля эта цифра почти вдвое больше. В свою очередь посол Государства Израиль в Украине Елиав Белоцерковски заверил, что израильская сторона рассматривает Украину как одного из своих важнейших партнеров.

"Наше правительство отнесло Украину к категории так называемых Safe State ("безопасных стран"), все ходатайства украинцев и украинского консульства в Израиле рассматриваются максимально быстро. Однако нас беспокоит растущая волна трудовых мигрантов", - отметил посол.

Стороны сошлись на том, что одним из приемлемых подходов к решению проблемы нелегальной трудовой миграции в Израиль украинских граждан является развитие сотрудничества в рамках уже подписанного Соглашения между государствами. Также возможно расширение действия Соглашения на другие категории работников, в частности речь идет о туристической сфере.
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