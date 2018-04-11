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Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной 11.04 20:38   MIGnews.com

Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной

Положение дел в мире вызывает беспокойство, а обстановка становится более хаотичной, так российский лидер Владимир Путин прокомментировал последние события, развернувшиеся из-за химической атаки в Сирии.

Путин надеется, что здравый смысл возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, а вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой.

На церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран в Александровском зале Большого Кремлевского дворца приняли участие представители Италии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи, пишет РИА.

Российский президент поздравил послов с официальным началом дипломатической работы в стране и сказал, что на них возложена миссия - всемерно содействовать развитию отношений представляемых вами государств с Россией.

Также послы должны укреплять в этих целях политдиалог, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми.

Теперь эти страны могут рассчитывать на содействие.
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