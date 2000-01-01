Белый дом и Кремль достигли необычной опасной точки кипения из-за Ближнего Востока, а именно – действий, которых ждут от всего мира в ответ на применение войсками Башара Асада химоружия в пригороде Дамаска.
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!
"Россия обещает сбивать все и каждую ракету, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные! Вам не стоит поддерживать партнерские отношения с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей", - заявил американский президент.
Это не осталось незамеченным в Москве. Владимир Путин заявил о "хаотичности обстановки в мире", но выразил надежду на то, что "здравый смысл в конце концов возобладает", международные отношения войдут "в конструктивное русло", а также на стабилизацию всей мировой системы.
Он также заявил о том, что Россия готова к конструктивному диалогу с иностранными государствами.