Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Готовься, Россия! Новые `умные` ракеты летят` | Фото: The U.S. Army/Flickr11.04 20:40   MIGnews.com

"Готовься, Россия! Новые "умные" ракеты летят"

Белый дом и Кремль достигли необычной опасной точки кипения из-за Ближнего Востока, а именно – действий, которых ждут от всего мира в ответ на применение войсками Башара Асада химоружия в пригороде Дамаска.

В частности после того, как российский посол предупредил о намерении военных сбивать ракеты, атакующие Сирию, американский президент перешел к прямым угрозам.



"Россия обещает сбивать все и каждую ракету, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные! Вам не стоит поддерживать партнерские отношения с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей", - заявил американский президент.

Это не осталось незамеченным в Москве. Владимир Путин заявил о "хаотичности обстановки в мире", но выразил надежду на то, что "здравый смысл в конце концов возобладает", международные отношения войдут "в конструктивное русло", а также на стабилизацию всей мировой системы.

Он также заявил о том, что Россия готова к конструктивному диалогу с иностранными государствами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:13
Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию
20:56
Иран поддержит Сирию в войне с Израилем и США
20:47
Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем
20:38
Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной
20:13
В городе Дума появится военная полиция РФ
20:00
Отца певца Эяля Голана арестовали за поцелуй в щеку
19:44
Евреи до сих пор не оправились после Второй мировой
19:19
Израиль может оштрафовать Apple на 125 миллионов
19:10
Маассен говорит, что РФ осуществляла кибератаки на ФРГ
18:49
80% убитых на границе палестинцев - террористы
18:19
Войска Асада покинули базы и аэропорты
17:59
Иран сравнил Израиль и Саудов с Саддамом Хусейном
17:46
"Авода" разорвала отношения с лейбористами из-за юдофобии
17:08
Умные ракеты должны лететь в сторону террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus