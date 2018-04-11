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В городе Дума появится военная полиция РФ 11.04 20:13   MIGnews.com

В городе Дума появится военная полиция РФ

Российские власти решили ввести военную полицию в сирийский город Дума (Восточная Гута), об этом сообщил первый зампредседателя Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, с 12 апреля, для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции, пишет РИА.

Познихир сказал, что жителям Гуты оказывается необходимая гуманитарная помощь, как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

Сирийское правительство развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.
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