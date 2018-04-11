В городе Дума появится военная полиция РФ

Российские власти решили ввести военную полицию в сирийский город Дума (Восточная Гута), об этом сообщил первый зампредседателя Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
По его словам, с 12 апреля, для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции, пишет РИА.
Познихир сказал, что жителям Гуты оказывается необходимая гуманитарная помощь, как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.
Сирийское правительство развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.