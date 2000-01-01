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Иран назвал Израиль и Саудов `символом злодейств` 11.04 17:59   MIGnews.com

Иран сравнил Израиль и Саудов с Саддамом Хусейном

Саудовская Аравия и Израиль становятся "символами злодеяний на Ближнем Востоке", заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми, обвинив оба государства в совершении совместных преступлений.

Назвав руководство Саудовской Аравии "теми, кто поместил свою страну в список таких региональных нарушителей и преступников, как Саддам Хуссейн", Кассеми подчеркнул, что "все наблюдающие за событиями в регионе хорошо осведомлены" о роли Эр-Рияда в производстве и распространении оружия и "вооружении им террористов и экстремистов".

Он предупредил, что, если саудовское правительство возлагает надежды на решение своих проблем за счет союза с Израилем и покупкой нового оружия, его настигнет судьба "их бывшего союзника Саддама Хусейна".

Критикуя саудовских и израильских лидеров за нестабильность на Ближнем Востоке, Кассеми возложил на Эр-Рияд ответственность за появление террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также атаки арабской коалиции на Йемен.
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