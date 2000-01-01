11.04 17:46 MIGnews.com

"Авода" разорвала отношения с лейбористами из-за юдофобии

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Реакция лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина на обвинения в антисемитизме и его враждебность к еврейской общине привели к тому, что с ним разорвали все связи его израильские коллеги – партия "Авода".Председатель "Аводы" Ави Габай сообщил об этом в письме, адресованном Корбину. Он проинформировал лидера лейбористов о "временном приостановлении всех фактических отношений" на фоне юдофобии, проявленной его однопартийцами с того момента, как он взял на себя обязательства рулевого."Я обязан признать враждебность, проявленную вами к еврейской общине, и антисемитские заявления и действия, дозволенные вами в бытность лидером Лейбористской партии Великобритании. Вдобавок к вашей публичной ненависти в отношении политики правительства Государства Израиль, преимущественно касающейся безопасности наших граждан и действий наших солдат – политики, в которой сходятся взгляды оппозиция и коалиция в Израиле.Хотя остаются множество областей, в которых мы можем и будем сотрудничать, мы не можем сохранить отношения с вами, лидером Лейбористской партии Великобритании, пока вы адекватно не отнесетесь к антисемитизму в Лейбористской партии Великобритании", - пишет Габай.Кроме того, он приказал членам своей партии разорвать все контакт с Корбином и его канцелярией.