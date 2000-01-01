11.04 22:06 MIGnews.com

Нетаниягу: солдат обзывают террористами, это - абсурд

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительстваОткрывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Сегодня правительство заслушает отчёт министра Анегби о региональном сотрудничестве между Израилем и странами региона. В последние годы это сотрудничество расширяется и развивается по двум причинам. Первая из них - совместная оценка общих угроз. Я думаю, что драматические события в нашем регионе, произошедшие за последние несколько дней, очень наглядно демонстрируют этот момент. Мы не будем дискутировать об этом, но обсудим положительные результаты этой оценки. Мы также поговорим о развитии Израиля как глобальной технологической силы, которую хотят использовать и страны региона. Здесь содержится важная весть для государства Израиль. Здесь, на мой взгляд, зарождаются ростки истинного мира, который однажды может наступить на основе такого сотрудничества.Сегодня мы будем отмечать День памяти Катастрофы и героизма еврейского народа. Память о Холокосте всегда с нами, равно как и признание героизма, который возродил государство Израиль и дал нам надежду на будущее. Эта надежда, прежде всего, в нашей способности защитить себя от тех, кто пытается нас уничтожить.Я видел людей, которые подходят к солдатам ЦАХАЛа, защищающим нас от уничтожения, называют их террористами. Это возмутительно и абсурдно. Они не называют террористами боевиков ХАМАСа, открыто заявляющего о намерениях уничтожить Израиль, включая этих демонстрантов. Они называют террористами не их, а солдат ЦАХАЛа, которые действуют, чтобы предотвратить это уничтожение. На них они нападают. Это непревзойдённый абсурд. Думаю, что все мы помним, особенно в этот день, об огромном вкладе солдат ЦАХАЛа в безопасность и будущее Израиля, который они вносят ежедневно. Я горжусь нашими солдатами. Вместе со всеми министрами мы предоставляем им полную поддержку, необходимую для выполнения святого долга".