Турция не вернет Африн режиму Асада

Официальная Турция не планирует передавать контроль над сирийским Африн режиму президента Сирии Башара Асада или его сторонникам, рассказал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Министр прокомментировал заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Анкара вернет сирийскому правительству контроль над городом.
Чавушоглу сказал, что вероятно слова Лаврова вырваны из контекста и стали ответом на какой-либо вопрос. Нужно изучить причину, по которой было сделано данное заявление. В ходе операции в Африне Анкара координировала свои шаги с Москвой, пишет Anadolu.
Чавушоглу сказал, что режим Асада уже не может находиться у власти в Сирии. Режим, который виновен в гибели более одного миллиона сирийцев, не имеет права руководить страной. Поэтому необходимо в срочном порядке перейти к политическому процессу в Сирии.