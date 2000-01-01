Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Габай готовит себе место в арабском списке` 12.04 06:19   MIGnews.com

"Габай готовит себе место в арабском списке"

«Сионистский лагерь» вместе с ультраортодоксами отказался поддержать процесс отстранения Ханин Зуаби от парламентской деятельности. Инициатор законопроекта об изгнании подстрекательницы из парламента страны, против которой она борется, депутат Одед Форер (НДИ), резко раскритиковал это решение. Оно, подчеркивает парламентарий, вступает в прямое противоречие с волей избирателей того же Сионлага, которые не желают видеть «пятую колонну» в израильском парламенте и не готовы более терпеть разнузданное подстрекательство против еврейского государства.

«Мы не сдадимся, - заявил депутат. - Те, кто считает, что Зуаби должна быть изгнана из Кнессета, но боятся в этом признаться, и предпочитают сводить старые счеты, выступают тем самым против элементарной логики, собственной совести и воли общественности. Я уверен, что в конце концов они одумаются и подпишут наше обращение».

Реагируя на недавние заявления Ави Габая, Одед Форер посоветовал тому сосредоточиться на проблемах в собственной партии, пока его не сместили с поста председателя, что вполне вероятно.

«Человеку, известному тем, что он фактически купил себе место в правительстве и сидел под домашним арестом во время расследования прошлого «дела Безека», - напомнил депутат, - следует вести себя скромнее. Очевидно, что публичная демонстрация нервозности вызвана тем, что он даже не способен удержаться в кресле лидера партии и перед выборами будет отстранен от руководства ею. Ави Габай, который пытался создать себе имидж «правого», превратился в главного защитника Ханин Зуаби и Аймана Уды. Возникает впечатление, что Габай попросту решил зарезервировать себе запасной вариант, и после того, как он вылетит из партии «Авода», попытает удачи в Объединенном арабском списке», - сказал Одед Форер.

Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:17
Истребитель Mirage 2000 потерял муляж бомбы
03:20
ТиДжей вышел под залог в размере $100 тыс.
02:10
Видео: Крушение алжирского самолета
01:22
Женщины Саудии впервые вышли на подиум
22:06
Нетаниягу: солдат обзывают террористами, это - абсурд
21:43
Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада
21:31
Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ
21:28
Украина и Израиль создадут рабочую группу
21:13
Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию
20:56
Иран поддержит Сирию в войне с Израилем и США
20:47
Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем
20:38
Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной
20:13
В городе Дума появится военная полиция РФ
20:00
Отца певца Эяля Голана арестовали за поцелуй в щеку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus