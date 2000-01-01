12.04 06:19 MIGnews.com

"Габай готовит себе место в арабском списке"

Михаил Фейгин



пресс-секретарь партии НДИ

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«Сионистский лагерь» вместе с ультраортодоксами отказался поддержать процесс отстранения Ханин Зуаби от парламентской деятельности. Инициатор законопроекта об изгнании подстрекательницы из парламента страны, против которой она борется, депутат Одед Форер (НДИ), резко раскритиковал это решение. Оно, подчеркивает парламентарий, вступает в прямое противоречие с волей избирателей того же Сионлага, которые не желают видеть «пятую колонну» в израильском парламенте и не готовы более терпеть разнузданное подстрекательство против еврейского государства.«Мы не сдадимся, - заявил депутат. - Те, кто считает, что Зуаби должна быть изгнана из Кнессета, но боятся в этом признаться, и предпочитают сводить старые счеты, выступают тем самым против элементарной логики, собственной совести и воли общественности. Я уверен, что в конце концов они одумаются и подпишут наше обращение».Реагируя на недавние заявления Ави Габая, Одед Форер посоветовал тому сосредоточиться на проблемах в собственной партии, пока его не сместили с поста председателя, что вполне вероятно.«Человеку, известному тем, что он фактически купил себе место в правительстве и сидел под домашним арестом во время расследования прошлого «дела Безека», - напомнил депутат, - следует вести себя скромнее. Очевидно, что публичная демонстрация нервозности вызвана тем, что он даже не способен удержаться в кресле лидера партии и перед выборами будет отстранен от руководства ею. Ави Габай, который пытался создать себе имидж «правого», превратился в главного защитника Ханин Зуаби и Аймана Уды. Возникает впечатление, что Габай попросту решил зарезервировать себе запасной вариант, и после того, как он вылетит из партии «Авода», попытает удачи в Объединенном арабском списке», - сказал Одед Форер.