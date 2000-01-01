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Признание Словенией Палестины отложено `в стол` | Фото: Balkan Photos/Flickr11.04 16:56   MIGnews.com

Признание Словенией Палестины отложено "в стол"

Ожидаемое признание Словенией палестинской независимости отложено до подсчета результатов парламентских выборов, поэтому может вообще не случиться.

На прошлой неделе Национальное собрание Словении отложило голосование о признании независимой Палестины по процедурным соображениям на фоне того, что несколько депутатов отказались поддержать данную инициативу.

Стоит отметить, что Любляна традиционно поддерживает признание Палестины, однако правительство не могло заручиться поддержкой в комиссии по иностранным делам и решило отложить этот вопрос до формирования нового правительства. А выборы пройдут уже очень скоро – в середине марта премьер-министр Миро Керар распустил правительство и подал в отставку.

На прошлой неделе председатель комитета Йожеф Хорват решил не проводить голосование по этому вопросу, после чего получил от пропалестинских активистов письмо с угрозами. В свете серьезности случившегося полиция уже начала расследование.

В последнее время комитет активно обсуждает признание Палестины, однако в МИДе уже предупредили, что это серьезно подорвет отношения с Израилем и Штатами, поэтому никак способствовать не станут.
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