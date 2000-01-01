11.04 16:56 MIGnews.com

Признание Словенией Палестины отложено "в стол"

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Ожидаемое признание Словенией палестинской независимости отложено до подсчета результатов парламентских выборов, поэтому может вообще не случиться.На прошлой неделе Национальное собрание Словении отложило голосование о признании независимой Палестины по процедурным соображениям на фоне того, что несколько депутатов отказались поддержать данную инициативу.Стоит отметить, что Любляна традиционно поддерживает признание Палестины, однако правительство не могло заручиться поддержкой в комиссии по иностранным делам и решило отложить этот вопрос до формирования нового правительства. А выборы пройдут уже очень скоро – в середине марта премьер-министр Миро Керар распустил правительство и подал в отставку.На прошлой неделе председатель комитета Йожеф Хорват решил не проводить голосование по этому вопросу, после чего получил от пропалестинских активистов письмо с угрозами. В свете серьезности случившегося полиция уже начала расследование.В последнее время комитет активно обсуждает признание Палестины, однако в МИДе уже предупредили, что это серьезно подорвет отношения с Израилем и Штатами, поэтому никак способствовать не станут.