В среду, 11 апреля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на заявление американского лидера Дональда Трампа, о том, что США готовы подтолкнуть мир к краю пропасти третьей мировой войны ради удовлетворения собственных амбиций.
В посте-ответе Захаровой говорится, что умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое противостоит международному терроризму на своей территории.
Захарова поинтересовалась, предупредили ли инспекторов ОЗХО, что сейчас эти ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле…
Она предположила, что вероятно вся задумка и состоит в том, чтобы замести следы провокации ударами умных ракет, после чего международным экспертам уже нечего будет искать в качестве доказательств.
Официальный представитель МИДа РФ отметила, что Трамп спохватился в следующем твите, он написал, что отношения РФ и США "хуже, чем в годы холодной войны", но для этого якобы нет оснований: "России нужна помощь с экономикой, и это очень легко сделать. США нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?"