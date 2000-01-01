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Журналист `Гаареца` подал в БАГАЦ на Нетаниягу | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.04 16:38   MIGnews.com

Журналист "Гаареца" подал в БАГАЦ на Нетаниягу

Корреспондент газеты "Гаарец" Ури Мисгав обратился в Верховный суд с ходатайством против решения министерской комиссии по символике и церемониям позволить премьер-министру Нетаниягу зажечь факел на торжественной церемонии по случаю 70-летия израильской независимости.

Журналист настаивает на незаконности данного решения и утверждает, что Нетаниягу нельзя давать зажигать факел на церемонии государства.

В своем ходатайстве он просит БАГАЦ в срочном порядке "предотвратить полноценное нарушение правил и положений, изложенных в решении израильского правительства по этому вопросу, и существование которого до сих пор наблюдалось в рамках церемонии".

По словам Мисгава, решение разрешить Нетаниягу зажечь факел было принято в обход Общественный консультативный комитет по рекомендации кандидатов на зажжение факелов – госоргана, уполномоченного обсуждать кандидатов на зажжение факелов.

"Я обращаюсь с просьбой к Суду от лица гражданина, заинтересованного в Израиле как демократическом государстве верховенства права. При этом я выступаю в роли публичного просителя, представляющего основной публичный интерес и выражающего молчаливый голос многих израильских граждан в канун 70-летия существования государства", - пишет он.

"Я хотел бы позволить суду, Верховному суду правосудия, выполнить свою самую очевидную и главную цель – правосудие, чья дверь открыта для всех. По этой же причине я также решил написать петицию и прийти в суд лично, не будучи представленным адвокатом", - добавил он.
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